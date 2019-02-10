Прямой эфир

Названы самые удобные автомобили на российском рынке

0
Фото: ТАСС/Артём Геодакян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты портала SpeedMe назвали топ-5 самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке.

Критериями оценки стали низкая цена, наличие полезных опций и привлекательный внешний вид.

Лидером стал один из самых продаваемых в России автомобилей — Volkswagen Polo. По словам экспертов, в данной модели отлично сочетаются цена и качество.

На втором месте оказался кроссовер Mitsubishi ASX, который помимо приемлемой цены обладает достаточно высоким уровнем комфорта.

Замкнул тройку лидеров седан Toyota Camry. Эти автомобили привлекают российских покупателей ценой, качеством и отличным дизайном.

В топ-5 попали корейская Kia Rio, отличающаяся экономичностью и практичностью, а также кроссовер Nissan Qashqai.

В последнем эксперты отметили техническое оснащение, дизайн и улучшенный комфорт в обновленных моделях.

7 февраля были названы самые популярные кроссоверы и внедорожники на российском рынке. Лидером сегмента SUV стал компактный Hyundai Creta — за январь было продано 4187 таких автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«АвтоВАЗ» выпустил учебную Lada Granta
Куба увеличит закупки автомобилей Lada

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017