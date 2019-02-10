Названы самые удобные автомобили на российском рынке

Эксперты портала SpeedMe назвали топ-5 самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке.

Критериями оценки стали низкая цена, наличие полезных опций и привлекательный внешний вид.

Лидером стал один из самых продаваемых в России автомобилей — Volkswagen Polo. По словам экспертов, в данной модели отлично сочетаются цена и качество.

На втором месте оказался кроссовер Mitsubishi ASX, который помимо приемлемой цены обладает достаточно высоким уровнем комфорта.

Замкнул тройку лидеров седан Toyota Camry. Эти автомобили привлекают российских покупателей ценой, качеством и отличным дизайном.

В топ-5 попали корейская Kia Rio, отличающаяся экономичностью и практичностью, а также кроссовер Nissan Qashqai.

В последнем эксперты отметили техническое оснащение, дизайн и улучшенный комфорт в обновленных моделях.

7 февраля были названы самые популярные кроссоверы и внедорожники на российском рынке. Лидером сегмента SUV стал компактный Hyundai Creta — за январь было продано 4187 таких автомобилей.