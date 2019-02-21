Кто на новенького: самые ожидаемые автоновинки России в 2019 году

Прошедший 2018 год был щедр на автомобильные премьеры, не последнюю роль в этом сыграл Международный московский автосалон. Но и 2019 год обещает стать ярким по части автомобильных новинок. Для своих читателей «Известия» собрали десятку наиболее ярких и ожидаемых машин. И открывает её Skoda Karoq — компактный чешский кроссовер, который можно охарактеризовать, как более доступный Volkswagen Tiguan. Дело в том, что по технике это абсолютно синонимичные модели, а вот цена чешской машины обещает быть ниже на 150-200 тыс. руб
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Фото: BMW
Полноразмерный ответ на штутгартский Mercedes-Benz GLS-Class и английский Range Rover долго зрел в недрах Баварии. Наконец, компания BMW представила свой вариант «внедорожного лимузина», который получил индекс X7. Баварцы так долго выжидали, что теперь машина насквозь пропитана желанием превзойти конкурентов во всем. Начиная от размеров и заканчивая списком опций, X7 превосходит соперников. Даже третий ряд сидений в этой машине включен уже в базовую комплектацию. Увидеть машину у дилеров можно будет уже марте
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Фото: www.nissan.ru
Запуск производства обновленного Nissan Qashqai состоялся в начале февраля на заводе японской компании в Санкт-Петербурге. Машина прежняя, но внешность посвежела, обновился салон, добавились новые электронные помощники. На выбор 140-сильная или 160-сильная версия турбомотора 1.3 DIG-T. Ещё одна новинка — двухдисковый робот DCT, вместо вариатора. В продаже машина появится в середине этой весны
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Фото: www.renault.ru
Стильные купе-кроссоверы в России — пока что роскошь доступная лишь для состоятельной публики. Однако этот сегмент очень перспективный и французы со свойственным им стремлением к демократизации роскоши и буржуазных благ создали модель Renault Arkana. В массовом среднеценовом сегменте С+ — это первый купе-кроссовер. У машина не будет ни одной общей кузовной детали c Kaptur или Duster, но стоит ожидать старые силовые агрегаты Renault и прочие знакомые детали салона
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Фото: Toyota
Новое поколение кроссовера Toyota RAV4 можно смело называть революционным. Если не по части техники, то по дизайну свежий «рафик» кардинально отличается от прежнего своими гранеными угловатыми формами. Получив модную модульную платформу, RAV4 сбросил вес и увеличил дорожный просвет, салон стал более вместительным за счет иной организации пространства. В России новинка появится ближе к середине года
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Фото: www.kia.ru
Пятидверный универсал с заниженной крышей сейчас модно именовать английским термином «shooting brake», которым изначально англичане называли трёхдверные универсалы. Так или иначе переосмысление этого типа кузова пришлось по душе автомобилистам. А у россиян теперь появится возможность приобщиться к этому термину в корейской интерпретации — модель Kia ProCeed выйдет на отечественный рынок до конца весны
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Фото: www.lada.ru
«АвтоВАЗ» в прошлом году обновил все семейство Lada Granta, оставив внедорожную версию Cross на десерт. Правда, с десертом дело затянулось, предварительно месяцем выхода автомобиля на рынок назван июнь. Технически машина идентична остальным «Грантам» за исключением того, что вместе с кроссоверным обвесом на машинах этого семейства может дебютировать вариатор Jatco
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Фото: www.suzuki-motor.ruMazda 6
Премьера нового поколения Suzuki Jimni — это как раз за тот приятный случай, когда, казалось бы, революционные изменения на самом деле скрывается лишь мягкое точечное осовременивание автомобиля. Да, внешне машину не узнать — этакий Geländewagen на минимальных настройках, но внутри это все тот же верный рамный внедорожник с неразрезными мостами и жестко подключаемым полным приводом. Премьера автомобиля состоится этой весной
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Фото: www.mazda.ru
Седан Mazda 6 уже давно пытается отвоевать клиента на российском рынке у Toyota Camry. Автопроизводитель из Хиросимы в этой войне делает ставку на дизайн. Собственно, трижды рестайлинговый забег обновленной «шестерки» — это история про то, как японцы с помощью дизайнеров рассчитывают выйти в дамки. У дилеров автомобили появятся ближе к концу года
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Фото: www.mitsubishi-motors.ru
Пикап Mitsubishi L200 прошел горнило нового фирменного стиля и теперь, словно, копия внедорожника Pajero Sport. 5-ступенчатая автоматическая трансмиссия на обновленном пикапе уступила место новому 6-диапазанному автомату. Система полного привода получили внедорожные режимы «гравий», «грязь/снег», «песок», «горная местность». Первые машины появятся в автосалонах весной
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