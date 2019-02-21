Кто на новенького: самые ожидаемые автоновинки России в 2019 году

Прошедший 2018 год был щедр на автомобильные премьеры, не последнюю роль в этом сыграл Международный московский автосалон. Но и 2019 год обещает стать ярким по части автомобильных новинок. Для своих читателей «Известия» собрали десятку наиболее ярких и ожидаемых машин. И открывает её Skoda Karoq — компактный чешский кроссовер, который можно охарактеризовать, как более доступный Volkswagen Tiguan. Дело в том, что по технике это абсолютно синонимичные модели, а вот цена чешской машины обещает быть ниже на 150-200 тыс. руб