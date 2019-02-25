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Peugeot покажет в Женеве новый хэтчбек 208

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Фото: Peugeot
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Французская компания Peugeot в рамках Женевского автосалона, который пройдет в марте этого года, представит новое поколение хэтчбека 208. Об этом говорится в сообщении пресс-службы автопроизводителя, поступившем 25 февраля в распоряжение «Известий».

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В основе новинки лежит платформа группы PSA последнего поколения — CMP (Common Modular Platform). Внешне хэтчбек выглядит более спортивным за счет удлиненного и рельефного капота, а также выштамповок на боковых панелях кузова. Автомобиль получил светодиодную оптику и передние «клыки», как у модели Peugeot 508. В задней части установлен диффузор, который, в зависимости от типа двигателя, может оснащаться хромированными насадками выхлопной трубы.

В салоне появилась оригинальная передняя панель с цифровой приборной доской и тачскрином, установленным в специальной нише. Кроме того, компактное рулевое колесо позаимствовано у моделей из более высоких сегментов.

Новый Peugeot 208 будет предлагаться с адаптивным круиз-контролем, системой помощи в удержании автомобиля на полосе движения, функцией мониторинга усталости водителя, а также системой распознавания дорожных знаков ограничения скорости.

В линейку двигателей нового Peugeot 208 войдут бензиновые и дизельные агрегаты мощностью от 75 до 130 л.с. Коробки передач — механическая шестиступенчатая или шестискоростной автомат.

Европейские продажи нового поколения Peugeot 208 начнутся осенью 2019 года.

3 декабря сообщалось, что в 2019 году на российском рынке начнутся продажи лифтбека Peugeot 508 и кроссовера Citroen C5 Aircross.

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