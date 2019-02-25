Прямой эфир

В Госдуме предложили штрафовать за незаконную эвакуацию машин

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает установить штрафы за задержание и эвакуацию автомобиля без составления полагающегося в таких случаях протокола. Об этом 25 февраля сообщает «РИА Новости».

По словам авторов проекта, отсутствие административной ответственности за такие действия привело к злоупотреблению полномочиями со стороны тех, кто осуществляет эвакуацию.

Сам законопроект предлагает применять санкции как в отношении должностных лиц, которые принимают решение об эвакуации, так и в отношении исполнителей. Депутаты предложили устанавливать штрафы для принимающих решение об эвакуации от 30 до 50 тыс. рублей, а для исполняющих сумма будет варьироваться от 5 до 50 тыс. рублей.

Вместе с тем депутаты также предложили разрешать владельцам эвакуируемых автомобилей предоставлять документы, даже если те находятся внутри машины.

«На практике происходят случаи, когда транспортное средство перевозят на штрафстоянку несмотря на то, что лицо, которое может управлять транспортным средством, появилось при задержании транспортного средства, но не может предоставить документы в связи с тем, что они находятся внутри задерживаемого транспортного средства», — пояснили они.

15 февраля сообщалось, что Минтранс поддержал идею введения административного штрафа в размере 500 рублей за превышение скорости движения на 10–20 км/ч. Кроме того, рассматриваются ужесточение санкций за другие нарушения ПДД и отмена скидок при оперативной оплате штрафа за нарушение правил стоянки и езду с нечитаемыми номерами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водителям большегрузов запретят находиться за рулем более 9 часов в сутки
Глава ВОА оценил идею ужесточить санкции за нарушение ПДД

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017