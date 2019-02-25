В Госдуме предложили штрафовать за незаконную эвакуацию машин

Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает установить штрафы за задержание и эвакуацию автомобиля без составления полагающегося в таких случаях протокола. Об этом 25 февраля сообщает «РИА Новости».

По словам авторов проекта, отсутствие административной ответственности за такие действия привело к злоупотреблению полномочиями со стороны тех, кто осуществляет эвакуацию.

Сам законопроект предлагает применять санкции как в отношении должностных лиц, которые принимают решение об эвакуации, так и в отношении исполнителей. Депутаты предложили устанавливать штрафы для принимающих решение об эвакуации от 30 до 50 тыс. рублей, а для исполняющих сумма будет варьироваться от 5 до 50 тыс. рублей.

Вместе с тем депутаты также предложили разрешать владельцам эвакуируемых автомобилей предоставлять документы, даже если те находятся внутри машины.

«На практике происходят случаи, когда транспортное средство перевозят на штрафстоянку несмотря на то, что лицо, которое может управлять транспортным средством, появилось при задержании транспортного средства, но не может предоставить документы в связи с тем, что они находятся внутри задерживаемого транспортного средства», — пояснили они.

15 февраля сообщалось, что Минтранс поддержал идею введения административного штрафа в размере 500 рублей за превышение скорости движения на 10–20 км/ч. Кроме того, рассматриваются ужесточение санкций за другие нарушения ПДД и отмена скидок при оперативной оплате штрафа за нарушение правил стоянки и езду с нечитаемыми номерами.