Водителям большегрузов запретят находиться за рулем более 9 часов в сутки

Минтранс подготовил проект об изменении правил дорожного движения, который называется «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха». На этот раз они коснутся водителей грузовиков и автобусов, сообщает 20 февраля «Коммерсант».

Министерство предлагает ограничить время управления такими автомобилями до девяти часов в сутки. При этом водителям также будет необходимо отдыхать каждые 4,5 часа по 45 минут. Также поясняется, что водители должны отдыхать не менее 11 часов в сутки, а суммарное время управления машиной в неделю не должно превышать 56 часов в неделю. Всё же при необходимости в проекте предусмотрено разрешение для беспрерывной десятичасовой езды, однако делать так можно не чаще двух раз в неделю.

Режим труда и отдыха будет фиксироваться с помощью тахографов. Приборы станут обязательными к установке с 1 ноября. При этом аппараты должны быть на всех грузовиках (массой более 3,5 тонн) и автобусах.

Такое предложение Минтранса направлено на уменьшение количества аварийных ситуаций: из-за водителей большегрузов и автобусов ежегодно происходит 16 тыс. ДТП.

15 февраля сообщалось, что Минтранс поддержал идею введения административного штрафа в размере 500 рублей за превышение скорости движения на 10–20 км/ч. Кроме того, рассматривается ужесточение санкций за другие нарушения ПДД и отмена скидок при оперативной оплате штрафа за нарушение правил стоянки и езду с нечитаемыми номерами.