Глава ВОА оценил идею ужесточить санкции за нарушение ПДД

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал в беседе с «Известиями», как ужесточение санкций за превышение скоростного лимита скажется на трафике и аварийности.

Ранее, 15 февраля, стало известно, что Минтранс и МВД России представили предложения по ужесточению наказания за превышение скорости на 10–20 км/ч. За превышение скоростного лимита правительству предложили ввести штраф в 500 рублей.

При этом руководство МВД считает целесообразным вводить наказание только за нарушения, совершенные в пределах населенных пунктов.

«Данный штраф практически никак не скажется на ситуации c трафиком. Он не будет мешать ездить, он не будет мешать нормально передвигаться водителям. Не могу сказать, что этот штраф негативно повлияет на ситуацию с автомобильным движением в городах», — рассказал Солдунов.

При этом он спрогнозировал снижение аварийности в случае законодательного закрепления предложения министерств.

«Там, где снижена скорость движения в связи с пешеходными переходами, например до 40 км/ч, а люди там едут 60 км/ч, — там аварийность точно снизится. Потому что они уже не будут 60 км/ч ехать», — отметил автоэксперт.

Сейчас денежного штрафа за превышение скорости менее чем на 20 км/ч нет. Однако 27 декабря прошлого года министр транспорта РФ Евгений Дитрих допустил возможность снижения порога допустимого превышения скорости на дорогах с 20 км/ч до 10 км/ч к установленному ограничению. По его словам, одновременно на некоторых видах трасс можно повысить разрешенный скоростной режим, однако при этом необходимо повышать дисциплину и снижать нарушаемость.

А 24 декабря глава Госавтоинспекции России Михаил Чeрникoв призвал пересмотреть низкий размер штрафов за превышение скорости свыше 20 км/ч. По его словам, превышение на 20–40 км/ч — это одно из самых массовых нарушений правил дорожного движения. При этом тяжесть последствий такого рода aвтoaвaрий является высокой.