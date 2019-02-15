Минтранс поддержал введение штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч

В Минтрансе России поддерживают введение административного штрафа в размере 500 рублей за превышение скорости движения на 10–20 км/ч. Об этом 15 февраля сообщили агентству ТАСС в ведомстве.

Минтранс уже ознакомил МВД со своей позицией по данному вопросу. В полицейском ведомстве предлагают штрафовать только в случаях, когда нарушение совершено в населенных пунктах.

На данный момент штраф за превышение скорости менее чем на 20 км/ч не предусмотрен. Однако в декабре 2018 года глава Минтранса Евгений Дитрих допустил снижение порога допустимого превышения скорости на дорогах с 20 км/ч до 10 км/ч к установленному ограничению.

Глава Госавтоинспекции Михаил Чeрникoв призывал пересмотреть штрафы за превышение скорости свыше 20 км/ч, которое является одним из самых массовых нарушений правил дорожного движения.

Кроме того, рассматривается ужесточение санкций за другие нарушения ПДД и отмена скидок при оперативной оплате штрафа за нарушение правил стоянки и езду с нечитаемыми номерами.