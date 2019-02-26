Автомобили Opel вернутся в Россию

Второй по величине производитель автомобилей в Европе — французская Groupe PSA — решила возобновить продажи автомобилей Opel в России. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте компании во вторник, 26 февраля.

Помимо России, Groupe PSA выйдет и на другие рынки — начнет продавать Peugeot в Северной Америке, Citroën в Индии, чтобы увеличить продажи за пределами Европы на 50% к 2021 году.

Такое решение — часть плана компании под названием Push to Pass, который, как предполагается, станет шагом на пути к реализации ее задумки стать мировым автопроизводителем с лидирующими показателями эффективности.

Ранее СМИ сообщали, что Opel может вернуться на российский рынок уже в этом году, правда, модельный ряд будет ограниченным. Производить машины планируется в Калужской области на совместном предприятии Groupe PSA и Mitsubishi.

Немецкий бренд Opel покинул российский рынок в марте 2015 года. Владелец марки — американская компания General Motors — в качестве причины назвала сложную экономическую ситуацию в России и ослабление курса рубля. В 2017 году бренд Opel приобрела Groupe PSA.

По мнению издания «Авторевю», одной из причин возвращения Opel в Россию может являться значительное падение продаж. Так, в 2018 году Groupe PSA продала менее 5 тыс. автомобилей марок Peugeot и Citroën, что значительно ниже даже показателей 2002 года.