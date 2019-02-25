МВД разъяснило порядок введения электронных прав

Водителям не придется менять права после ввода электронных водительских удостоверений в России, которое намечено на 2020 год, сообщили в пресс-службе МВД.

«Для водителей ничего не изменится, водительские удостоверения, которые у них есть, будут действительны», — сказал представитель силового ведомства в беседе с ТАСС.

В МВД добавили, что нормативно ввод таких документов пока не закреплен, но технически в ГИБДД к этому готовы.

По словам собеседника агентства, электронные права помогут бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также предотвратить случаи использования одних прав несколькими автомобилистами с похожей внешностью.

Похожего мнения относительно пользы от введения электронных прав придерживается и глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

«Для ГИБДД это практически тотальное отслеживание любых регистрационных документов. Невозможно будет их подделать, так как всё будет заноситься в базу. Для водителей — просто удобно, не нужно ничего доставать», — сказал он телеканалу RT.

По его мнению, проверка автомобиля станет электронной и никто не будет останавливать машины, кроме случаев, когда произошло ДТП.

Ранее 25 февраля глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал о грядущем введении электронных прав. Он пояснил, что после этого водители смогут не носить с собой свидетельства о регистрации автомобиля или бумажную версию документа.