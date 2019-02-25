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Названы сроки введения электронных прав в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Электронные права в России планируется ввести уже в 2020 году, техническая система для этого готова. Об этом 25 февраля сообщил начальник ГИБДД России Михаил Черников.

Предполагается, что электронные документы позволят бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также помогут не допустить использования одних прав несколькими водителями.

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«ГИБДД еще в прошлом году вышло с предложением перейти на электронный вид водительского удостоверения. У нас практически уже есть оцифрованная база. Мы ее ведем с 2011 года. Мы хотим, чтобы это было нормативно закреплено уже в следующем году. Технически мы готовы», –– цитирует Черникова «РИА Новости».

Глава ГИБДД отметил, что после введения таких прав водители смогут не носить с собой свидетельства о регистрации автомобиля или бумажную версию документа.

«Раньше да, это было актуально, когда не было электронных баз данных, и водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», –– пояснил он.

При этом Черников добавил, что все водительские права будут действительными, и переход на электронную базу не скажется на водителях.

20 февраля «Известия» сообщили, что российские страховщики получили доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Это позволит оформлять ОСАГО с помощью электронного ПТС.

Переход на электронные паспорта автомобилей должен завершиться 1 ноября 2019 года.

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