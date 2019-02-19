Автомобилистов предупредили о поддельных полисах ОСАГО

Мошенники продают поддельные страховые полисы ОСАГО. Они представляют собой пустой бланк с печатями — заполнить его нужно самому. Стоит такая бумага в два раза дешевле, чем у страховой компании.

По словам страховщиков, поддельных полисов множество. Автомобилистам советуют пользоваться электронными сервисами.