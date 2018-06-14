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Введение обязательных электронных ПТС отложили на полтора года

Россия готова запустить систему, но в ЕАЭС не успевают перейти на новый стандарт
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Фото: ТАСС/Владимир Зинин
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В ближайшие полтора года бумажные паспорта транспортного средства (ПТС) в России еще можно будет оформлять наряду с электронным вариантом документа. Как сообщили «Известиям» в Коллегии Евразийской экономической комиссии, ранее планировавшийся обязательный ввод е-ПТС для новых машин отложен. При этом некоторые автокомпании в России всё же начнут выдавать электронные паспорта, для того чтобы скорее пройти переходный период. Источники «Известий» в бизнес-сообществе связывают новую отсрочку с неготовностью ряда производителей.

На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принято решение продлить до 1 ноября 2019 года наряду с оформлением электронных паспортов, возможность оформления паспортов транспортных средств (шасси), самоходных машин и других видов техники по форме и в соответствии с правилами, утвержденными государствами-членами или нормативными правовыми актами ЕАЭС, сообщили «Известиям» в пресс-службе коллегии ЕЭК.

В качестве причины такого решения называется необходимость предоставить государствам ЕАЭС возможность «завершить работы по созданию национальных сегментов систем электронных паспортов на автомобили».

В коллегии не сообщили, какое именно государство ЕАЭС настояло на продлении переходного периода. По информации «Известий», система не готова в Армении, Киргизии и Белоруссии. Казахстан находится на завершающей стадии проекта.

— Возможность оформления бумажных бланков паспортов позволит производителям транспортных средств, потребителям, бизнес-сообществу, страховым компаниям, банкам и другим полнее подготовится к оформлению электронных паспортов, — уточнили в коллегии ЕЭК.

В компании АО «Электронный паспорт» (входит в структуры госкорпорации «Ростех»), отвечающей за реализацию проекта, «Известиям» сообщили, что Россия лучше всех готова к е-ПТС.

— В России мы готовы запускать систему, первые электронные паспорта, возможно, появятся даже до 1 июля этого года. Основные компании, те, кто готов, уже начнут эту работу. Насколько я понимаю, будет создан график перехода остальных автокомпаний, — пояснил «Известиям» представитель АО «Электронный паспорт» Петр Евсеев.

Автопроизводители неохотно комментируют переход на е-ПТС. Собеседник «Известий» в одном из европейских дистрибьютеров сообщил, что у бизнес-сообщества до сих пор нет внятного понимания, как заполнять все требуемые поля е-ПТС. В представительстве Mitsubishi сообщили, что сохранят бумажный ПТС в течение всего переходного периода. В пресс-службе китайской автокомпании Chery также сохранят бумажные ПТС, но наряду с этим начнут постепенно выдавать электронные документы. Представитель Audi отметил, что компания будет придерживаться установленных Евразийской экономической комиссией сроков. С большой долей вероятности 1 июля на е-ПТС перейдут Volkswagen и Nissan, сообщил осведомленный источник «Известий» в автобизнесе. Обе компании на запрос не ответили.

Перенос срока обязательного перехода на е-ПТС происходит во второй раз. Первоначально предполагалось, что он произойдет 1 июля 2017 года. Однако тогда российские автокомпании попросили перенести старт системы, сославшись на разную степень готовности, а также на финансовые проблемы из-за спада на авторынке.

Правительству изначально не нужно было ставить никаких финальных дат, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

— У е-ПТС действительно больше плюсов, нежели минусов для потребителя. Если бы какая-то компания, уже готовая к работе в этой системе, ввела ее первой, то, уверяю вас, у нее появилось бы конкурентное преимущество. Остальные, глядя на соперника, сами бы подтянулись, — отметил эксперт.

Электронный паспорт вводится взамен бумажных документов в рамках цифровизации экономики страны. Такой документ отличается от бумажного носителя большим количеством информации. Помимо традиционных сведений о собственниках в е-ПТС будут сертификационные данные, а также информация о количестве ДТП и их описание, сведения о полисах КАСКО и ОСАГО, проведении техобслуживания, об актуальном пробеге и изменениях конструкции.

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