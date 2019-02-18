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Названы губительные для машины привычки водителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Специалисты назвали действия водителей, которые зачастую приводят к неожиданной поломке автомобиля.

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В первую очередь, эксперты указывают на пренебрежение автолюбителями простыми правилами. Например, они игнорируют стук под капотом во время движения и нерегулярно проверяют наличие жидкости в бачках, пишет «Федеральное агентство новостей».

Также автовладельцы нередко забывают менять масло после 7 тыс. км, что может привести к перегреву, в результате которого произойдет деградация смазочного материала и ускорение окисления.

Специалисты не рекомендуют заправлять машину топливом с низким октановым числом, что грозит перегревом двигателя, не ездить на «холодном» двигателе и не стартовать резко с места.

Кроме того, необходимо следить за балансом давления в шинах и не выворачивать рулевое колесо «до предела».

Ранее 15 февраля в Минтрансе поддержали введение административного штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч. В случае нарушения сумма взыскания составит 500 рублей. В МВД предложили штрафовать только в случаях, когда нарушение совершено в населенных пунктах.

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