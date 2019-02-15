ЦОДД призвал водителей соблюдать дистанцию из-за гололеда

Московских автомобилистов попросили соблюдать дистанцию из-за гололеда. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По прогнозам синоптиков, 15 февраля ожидается ветер с порывами до 18 м/с, а также гололед. Водителям напомнили о необходимости соблюдать ПДД, держать дистанцию, а также не парковаться вблизи заборов, рекламных щитов и деревьев, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее 15 февраля к осторожности призвал столичный главк МЧС. Спасатели призвали горожан быть внимательными при передвижении пешком и на автотранспорте.