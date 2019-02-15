Прямой эфир

ЦОДД призвал водителей соблюдать дистанцию из-за гололеда

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московских автомобилистов попросили соблюдать дистанцию из-за гололеда. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По прогнозам синоптиков, 15 февраля ожидается ветер с порывами до 18 м/с, а также гололед. Водителям напомнили о необходимости соблюдать ПДД, держать дистанцию, а также не парковаться вблизи заборов, рекламных щитов и деревьев, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее 15 февраля к осторожности призвал столичный главк МЧС. Спасатели призвали горожан быть внимательными при передвижении пешком и на автотранспорте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МЧС рассказали о способах «выживания» в гололед
Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017