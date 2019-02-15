Названа сумма возможного штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч

Минтранс и МВД России представили предложения по ужесточению наказания за превышение скорости на 10–20 км/ч. За превышение скоростного лимита правительству предложили ввести штраф в 500 рублей.

Сумму обозначили пока только в Минтрансе, также предложив увеличить санкции за остальные превышения, сообщает газета «Коммерсант». В полицейском ведомстве указали, что поправки в Кодекс административных правонарушений (КоАП) о введении единого штрафа за превышение в диапазоне 10–40 км/ч уже разработаны и направлены в правительство еще в 2015 году. При этом руководство МВД считает целесообразным вводить наказание только за нарушения, совершенные в пределах населенных пунктов.

Также, по данным журналистов, в МВД предложили отменить скидки при оперативной оплате штрафа за нарушение правил стоянки и езду с нечитаемыми номерами. А в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предложили усилить ответственность за отказ уступить дорогу пешеходу и нарушение правил проезда перекрестков.



Сейчас денежного штрафа за превышение скорости менее чем на 20 км/ч нет. Однако 27 декабря прошлого года министр транспорта РФ Евгений Дитрих допустил возможность снижения порога допустимого превышения скорости на дорогах с 20 км/ч до 10 км/ч к установленному ограничению. По его словам, одновременно на некоторых видах трасс можно повысить разрешенный скоростной режим, однако при этом необходимо повышать дисциплину и снижать нарушаемость.

А 24 декабря глава Госавтоинспекции России Михаил Чeрникoв призвал пересмотреть низкий размер штрафов за превышение скорости свыше 20 км/ч. По его словам, превышение на 20–40 км/ч — это одно из самых массовых нарушений правил дорожного движения. При этом тяжесть последствий такого рода aвтoaвaрий является высокой.