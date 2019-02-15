Прямой эфир

Названа сумма возможного штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минтранс и МВД России представили предложения по ужесточению наказания за превышение скорости на 10–20 км/ч. За превышение скоростного лимита правительству предложили ввести штраф в 500 рублей. 

Узкий стандарт: дорожные знаки уменьшат по всей стране
ГИБДД признала успешным эксперимент, прошедший в пяти регионах, включая столицу

Сумму обозначили пока только в Минтрансе, также предложив увеличить санкции за остальные превышения, сообщает газета «Коммерсант». В полицейском ведомстве указали, что поправки в Кодекс административных правонарушений (КоАП) о введении единого штрафа за превышение в диапазоне 10–40 км/ч уже разработаны и направлены в правительство еще в 2015 году. При этом руководство МВД считает целесообразным вводить наказание только за нарушения, совершенные в пределах населенных пунктов.

Также, по данным журналистов, в МВД предложили отменить скидки при оперативной оплате штрафа за нарушение правил стоянки и езду с нечитаемыми номерами. А в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предложили усилить ответственность за отказ уступить дорогу пешеходу и нарушение правил проезда перекрестков.

Сейчас денежного штрафа за превышение скорости менее чем на 20 км/ч нет. Однако 27 декабря прошлого года министр транспорта РФ Евгений Дитрих допустил возможность снижения порога допустимого превышения скорости на дорогах с 20 км/ч до 10 км/ч к установленному ограничению. По его словам, одновременно на некоторых видах трасс можно повысить разрешенный скоростной режим, однако при этом необходимо повышать дисциплину и снижать нарушаемость.

А 24 декабря глава Госавтоинспекции России Михаил Чeрникoв призвал пересмотреть низкий размер штрафов за превышение скорости свыше 20 км/ч. По его словам, превышение на 20–40 км/ч — это одно из самых массовых нарушений правил дорожного движения. При этом тяжесть последствий такого рода aвтoaвaрий является высокой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американец «прокатил» пенсионера на капоте на скорости 110 км/ч
Техосмотр попавшего в ДТП под Калугой автобуса вызвал подозрение у МВД

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017