Прямой эфир

В России подорожали подержанные автомобили класса С

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России по итогам прошлого года на 14% подорожали автомобили малого среднего класса С, возраст которых не превышает трех лет. Продавать такие машины стали меньше, их доля на рынке интернет-объявлений значительно сократилась (-5%).

Согласно данным «Авито Авто», совершенно противоположная ситуация с автомобилями малого класса B, которые подросли в цене на 11% и максимально увеличили свою долю на рынке (+6%). Стоимость машин среднего класса D увеличилась на столько же. Меньше всех подорожали внедорожники (6%) и автомобили бизнес-класса (10%), доля которых на рынке практически не изменилась.

Стоимость машин возрастом до трех лет увеличилась на 7% по сравнению с 2017 годом и составила 808 тыс. рублей. Самыми продаваемыми в этом сегменте оказались Lada Granta, Lada Priora, Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Vesta. Значительным скачком на рынке интернет-объявлений в прошлом году отметился внедорожник Renault Kaptur, продажи которого увеличились на 210%. Антирейтинг возглавила Toyota Corolla. Спрос на эту машину упал на 69%.

Согласно данным «Авито Авто», самые низкие цены на автомобили до трех лет зафиксированы в Тольятти — в среднем за 699,9 тыс. рублей. Дороже всего приобрести машину данного возраста  в Москве — около 1,2 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полицейская версия Lada Vesta Sport замечена в Москве
Названы самые надежные автомобили «большой немецкой тройки»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017