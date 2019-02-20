В России подорожали подержанные автомобили класса С

В России по итогам прошлого года на 14% подорожали автомобили малого среднего класса С, возраст которых не превышает трех лет. Продавать такие машины стали меньше, их доля на рынке интернет-объявлений значительно сократилась (-5%).

Согласно данным «Авито Авто», совершенно противоположная ситуация с автомобилями малого класса B, которые подросли в цене на 11% и максимально увеличили свою долю на рынке (+6%). Стоимость машин среднего класса D увеличилась на столько же. Меньше всех подорожали внедорожники (6%) и автомобили бизнес-класса (10%), доля которых на рынке практически не изменилась.

Стоимость машин возрастом до трех лет увеличилась на 7% по сравнению с 2017 годом и составила 808 тыс. рублей. Самыми продаваемыми в этом сегменте оказались Lada Granta, Lada Priora, Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Vesta. Значительным скачком на рынке интернет-объявлений в прошлом году отметился внедорожник Renault Kaptur, продажи которого увеличились на 210%. Антирейтинг возглавила Toyota Corolla. Спрос на эту машину упал на 69%.

Согласно данным «Авито Авто», самые низкие цены на автомобили до трех лет зафиксированы в Тольятти — в среднем за 699,9 тыс. рублей. Дороже всего приобрести машину данного возраста в Москве — около 1,2 млн рублей.