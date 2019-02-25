Выехали на автопроме:​ господдержка подняла продажи российских машин

Подавляющее большинство продающихся в России автомобилей производится на отечественных предприятиях, а самыми востребованными из них стали «Лада Гранта» и «Лада Веста». Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Производство автомобилей по итогам 2018 года увеличилось на 14%, доложил глава Минпромторга. По его словам, столь впечатляющему росту способствовали принятые меры государственной поддержки. Если рынок будет и дальше восстанавливаться такими темпами, необходимость в госпрограммах постепенно отпадет, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.

Автомобильная отрасль по итогам прошлого года продемонстрировала рекордные показатели роста производительности труда — на 16%, доложил на встрече с президентом Денис Мантуров.

— Это результат многолетней работы, с одной стороны, и связанный с мерами государственной поддержки и восстановлением экономики, — пояснил министр.

Общий же рост обрабатывающего сектора промышленности в России, по его данным, составил 2,6%.

— У нас есть, конечно, чемпионы. Это железнодорожное машиностроение, в первую очередь рост производства грузовых вагонов, строительная дорожная техника подросла до 23%. И надо сказать, мы рассчитываем, что она будет в дальнейшем увеличивать объемы, — сообщил глава Минпромторга. — Остальные отрасли — от 3 до 12%. Химия, производство лекарственных средств у нас стабильно под 10% ежегодно, пока предположительный результат. И что очень важно, мы продолжаем работу по наращиванию экспорта.

Безусловный лидер

Другие отрасли промышленности должны демонстрировать такие же результаты, как и автопром, считает Денис Мантуров.

— Средняя зарплата в отрасли — 41 тыс.? — уточнил президент.

Министр подтвердил приведенные Владимиром Путиным данные, уточнив, что заработок работников предприятий автомобильной промышленности выше, чем в целом в обрабатывающих отраслях, где она составляет 38 тыс. рублей в месяц.

— Впервые за прошлый год вышли из рецессии, и общий рынок подрос — почти 1,9 миллиона автомобилей, и 1 миллион 752 автомобиля автомобиля произведено нашими предприятиями, — рассказал глава ведомства. — Соответственно, рост производства — 14%, то есть даже выше, чем вырос сам рынок, рынок вырос на 12%.

— И​ безусловный лидер​ — «Лада»? — поинтересовался президент.

​Самые востребованные на российском рынке легковые и коммерческие автомобили — «Лада Веста» и «Лада Гранта», подтвердил Денис Мантуров. По его словам, 85% объема российского авторынка сейчас составляют машины отечественного производства.

— Если брать прошлый год с точки зрения мер государственной поддержки, у нас хорошо сработали социальные программы, которые по вашему поручению мы расширили на Дальний Восток с точки зрения повышения скидки по льготному автокредитованию, до 25% от стоимости, — пояснил министр. — Чтобы постепенно наши автомобили замещали подержанные автомобили с правым рулем, которые сегодня продолжают еще импортироваться на территорию Дальнего Востока.

Росту производства в автопроме будет способствовать и поддержка спроса со стороны государства, уверены в Минпромторге. С 1 марта ведомство возобновляет уже зарекомендовавшие себя социальные программы «Первый автомобиль» и «Скорая помощь», рассказал Денис Мантуров. По его словам, объем бюджетных ассигнований по ним уже согласован с правительством.​ Обе программы предполагают скидки при оплате первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости авто, а выпадающий доход кредитных организаций компенсируется из федерального бюджета, пояснил он.

Осторожный оптимизм

На российском рынке свои сборочные площадки сегодня есть практически у всех крупнейших мировых автоконцернов, за исключением Fiat Chrysler и китайских компаний, отметил аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов.

— Из бюджетного и среднего ценового сегмента в России собирается достаточно много моделей иномарок, — сказал он «Известиям». — При этом с точки зрения себестоимости они в значительной степени выигрывают у моделей, импортируемых из-за рубежа. Поэтому в этой нише импорт не сможет конкурировать с локализованными в РФ иномарками.

Но вместе с тем зарубежные автопроизводители продолжат импортировать более дорогие модели автомобилей с меньшими объемами продаж, считает эксперт. При этом, по его мнению, тенденция к вытеснению ввезенных в страну легковых автомобилей моделями локальной сборки продолжится, хотя и менее интенсивно.

— Меры господдержки отечественного рынка разрабатывались и принимались в период значительного падения спроса на авторынке, — продолжил Владимир Беспалов. — Но бесконечно стимулировать спрос за счет госпрограмм неправильно. Я думаю, если рынок и дальше будет восстанавливаться, госпрограммы будут сворачивать или заменять неденежным стимулированием — например, налоговыми льготами или ограничением срока эксплуатации старых автомобилей.

В 2019 году аналитик прогнозирует рост авторынка на 6–7%. Эта оценка оптимистичнее прогнозов Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которая ранее предсказывала увеличение продаж на 3,6%.

Амбициозная задача

Развивается и рынок газомоторного топлива, заверил президента глава Минпромторга. По его словам, объемы поддержки этого сегмента отрасли наращиваются ежегодно.

—​ Можно было​ бы быстрее, — заметил Владимир Путин.

— Мы здесь в​ унисон с​ «Газпромом» действуем по​ мере развития газовой инфраструктуры по​ заправочным станциям, — пояснил Денис Мантуров.

Министерство ведет работу и по выполнению поручений главы государства в части национального проекта развития международной кооперации и экспорта.

— Несырьевой неэнергетический экспорт вырос по прошлому году на 11,6%, а если брать промышленность, то 10,2, что составило в деньгах $125 млрд по прошлому году, — заметил глава Минпромторга. — Сейчас уже сформировали все необходимые мероприятия, для того чтобы обеспечить стабильный рост и достижение тех показателей, которые перед нами поставлены к 2024 году, это, по сути, увеличить в два раза — со 125 млрд до 250 млрд.

Это, по словам министра, «амбициозная задача», и интеграция промышленности и различных национальных проектов при ее выполнении позволит увеличить объемы производства, обеспечить стабильную загрузку предприятий и сохранить рабочие места.