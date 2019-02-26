Ушли в завоз: доля импортных легковых машин выросла впервые за семь лет

Доля новых импортных автомобилей на российском рынке по итогам 2018 года выросла впервые за семь лет. Госпрограммы поддержки спроса финансируются не так масштабно, как раньше, также сужается модельный ряд иностранных брендов, собираемых в РФ. Из-за этого интерес покупателей сместился в сторону более дорогих импортных моделей. Однако эксперты считают, что легковушки российской сборки восстановят свои позиции. Этому будет способствовать открытие в стране новых автозаводов иностранных брендов. Кроме того, правительство решило с 1 марта продлить господдержку по нескольким социальным программам. Но, как пояснили «Известиям» в Минпромторге, в этом году скидки будут предоставлять только покупателям бюджетных авто — стоимостью до 1 млн рублей.

Премиум местного разлива

Импорт новых легковых автомобилей в Россию по итогам 2018 года вырос на 13% по сравнению с предыдущим годом — до 247,1 тыс. машин. Доля иностранных легковушек на нашем рынке увеличилась впервые за семь лет и составила 15,4%, подсчитали для «Известий» в консалтинговой компании «АСМ-холдинг». Но с 2011 года она постоянно снижалась: тогда доля импорта составляла 37%.

Сегодня практически у всех крупнейших мировых брендов –– от немецкого Volkswagen до альянса Renault–Nissan–Mitsubishi –– есть заводы в России. В целом тенденция переноса сборки самых популярных иномарок в РФ сохраняется, сказал «Известиям» директор по развитию «Рольфа» Владимир Мирошников. Но в 2018 году на фоне восстановления спроса многие автопроизводители начали расширять товарную линейку и часть «новичков» стали импортировать. Компаниям невыгодно локализовывать производство нишевых моделей, таких как Toyota C-HR или VW Teramont, добавил топ-менеджер.

авто Автомобиль Rolls Royce у дилерского центра Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Помимо премиальных автомобилей Land Rover, Ferrari, Rolls-Royce и других, импортируются и некоторые модели бюджетных брендов, отметил глава правления автодилера «Авилон» Андрей Павлович. Это как раз Volkswagen Teramont, а также Touareg, Passat, Golf 7. Рост импорта бренда BMW у дилера составил около 5%, Jaguar –– 16%, Land Rover –– 10%, Volvo –– 11%, добавил он.

У еще одного из крупных российских дилеров — ГК «АвтоСпецЦентр» — соотношение импортных моделей и собранных в РФ примерно 20:80, уточнил директор дивизиона «Ленинский» ГК Алексей Забелкин. Импортируется в основном премиум-сегмент: все модели Porsche, Audi (кроме Q7), все машины Infiniti и около 15% моделей BMW. По его словам, покупатели премиальных брендов по-прежнему предпочитают импортные авто, но поклонники, например, BMW, уже поняли, что локализация сборки в РФ не влияет на качество. Седаны и кроссоверы BMW сегодня собираются на мощностях калининградского «Автотора», там же выпускают премиальный южнокорейский бренд Genesis, а немецкий Audi Q7 собирают в Калуге.

Дешевые авто не заводят

Премиум-сегмент демонстрировал в прошлом году более интенсивный рост, чем массовый, следует из данных аналитического агентства «Автостат». Если в 2017 году продажи люксовых авто выросли всего на 0,6%, то в 2018-м рост составил уже 7,4% — продажи увеличились с 141,2 тыс. до 151,7 тыс. штук. В частности, реализация автомобилей Mini выросла на 47,5%, Porsche — на 12%, Jaguar — на 17%, BMW — на 19%.

Автодилеры также фиксируют смещение спроса из нижнего сегмента со стоимостью автомобиля в 500 тыс. — 1,4 млн рублей в средний (1,5–2,9 млн рублей) и премиум (более 3 млн рублей).

–– В 2017 году локомотивом рынка были бюджетные модели массовых брендов, которые благодаря локализации производства в России подпадали под действие госпрограмм стимулирования спроса. В прошлом же году на фоне уменьшения финансирования этих программ спрос в нижнем ценовом сегменте снизился. При этом начала восстанавливаться активность покупателей в среднем и премиум-классе, где доля импортных моделей выше, –– пояснил Владимир Мирошников.

авто Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Объем господдержки в прошлом году к 2017-му действительно сократился вдвое — с 62,3 млрд до 31,9 млрд рублей.

При этом в правительстве решили с 1 марта продлить несколько социальных программ. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, речь идет о хорошо зарекомендовавших себя программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они предполагают предоставление покупателю 10-процентной скидки при соблюдении ряда условий — в первой могут принять участие граждане, у которых ранее в собственности не было машины, во второй — родители двух и более несовершеннолетних детей. С июля 2018 года для жителей Дальнего Востока по этим программам действовали особые условия — скидка достигала 25%. Правда, объем господдержки в этом году относительно небольшой — по программам для физлиц это 3 млрд рублей, следует из данных Минпромторга, которые есть в распоряжении «Известий».

В Минпромторге сообщили «Известиям», что в 2019 году скидки останутся прежними — 25% для ДФО и 10% — для остальных регионов. Но изменится максимальная стоимость автомобилей, которые смогут участвовать в программе, — она снизится с 1,4 млн до 1 млн рублей.

В любом случае господдержка должна помочь восстановить спрос на бюджетные авто, отметил Алексей Забелкин.

Покупай отечественное

В 2018 году сказаться на смещении спроса в сторону импортных иномарок мог рост цен на модели, традиционно считавшиеся бюджетными. Так, цена на Hyundai Solaris, собранный в России в максимальной комплектации, приблизилась к отметке в 1 млн рублей, а стоимость отечественной Lada Vesta Sport даже перешагнула ее.

Но эксперт «Автостат-инфо» Александр Климнов не склонен драматизировать ситуацию.

авто Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— В целом на рынке достаточно бюджетных автомобилей стоимостью до 1 млн рублей, -– добавил он.

Тенденция на увеличение доли автомобилей, собранных на территории страны, в этом году, вероятнее всего, возобновится, сказал «Известиям» начальник аналитического центра «АСМ-холдинга» Василий Сеин. По его словам, в январе уже наблюдается тренд на снижение импорта — в страну было ввезено 11,1 тыс. новых легковых авто (на 5% меньше января 2018 года), а доля импортных машин на рынке упала до 11,9%.

–– В течение года импорт будет снижаться, поскольку в 2019 году заработают два новых завода — немецкий Mercedes-Benz и китайский Haval. Сейчас немецкий бренд на втором месте по количеству ввезенных в страну авто, он уступает только японским Toyota, — добавил он.

По данным «АСМ-холдинга», в Россию в прошлом году было ввезено 41,4 тыс. новых автомобилей Toyota, 36,6 тыс. Mercedes и 23,7 тыс. Lexus. Это самые популярные иномарки по количеству ввезенных в страну машин.