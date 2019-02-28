Nissan объявил комплектации нового Qashqai

Компания Nissan объявила комплектации нового кроссовера Nissan Qashqai. Об этом 28 февраля говорится в официальном сообщении пресс-службы японского автопроизводителя. Прием заказов на модель начнется в марте.

Так, для кроссовера доступны 10 комплектаций и 30 вариантов исполнения. При этом уже в базовой версии XE автомобиль оснащается подогревом сидений, обогревом лобового стекла, круиз-контролем, кондиционером, а также новыми 17-дюймовыми легкосплавными дисками (для версий с мотором 2,0).

Новый Nissan Qashqai в комплектации SE оборудован передними и задними парктрониками, подогревом руля и заднего дивана (для версий с мотором 2,0), автоматическими стеклоподъемниками всех окон.

Для версии кроссовера в комплектации QE+ доступны система мониторинга давления в шинах, 18-дюймовые легкосплавные диски, панорамная крыша и система распознавания движущихся объектов.

Начиная с богатой версии LE на Qashqai устанавливаются системы безопасности Nissan Intelligent Mobility: ассистент экстренной остановки перед препятствием, функция обнаружения препятствий при движении задним ходом, а также адаптивные фары головного света (AFS). Автомобиль в максимальной комплектации LE Top оснащен новыми легкосплавными 19-дюймовыми дисками стильного фирменного дизайна.

Кроме того, новый Nissan Qashqai получил мультимедийную систему «Яндекс.Авто». Водитель и пассажир кроссовера в рамках единого интерфейса смогут управлять навигацией, настраивать музыку, получать прогноз погоды и многое другое.

Серийное производство нового поколения Nissan Qashqai началось 7 февраля на заводе в Санкт-Петербурге. Автомобиль получил новую внешность, более качественную отделку салона и различные системы безопасности.

Кроссовер будет предлагаться с бензиновыми двигателями объемом 1,2 и 2,0 литра мощностью 115 и 144 л.с. соответственно. Коробки передач — шестиступенчатая механическая и вариатор X-tronic.

26 февраля сообщалось, что на Женевском автосалоне, который пройдет в марте этого года, японская компания Nissan представит новый концептуальный купе-кроссовер IMQ.