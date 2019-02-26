Nissan представит концептуальный купе-кроссовер IMQ

На Женевском автосалоне, который пройдет в марте этого года, японская компания Nissan представит новый концептуальный купе-кроссовер IMQ. Об этом 26 февраля говорится в официальном сообщении.

Никакой дополнительной информации о новинке нет. На единственном тизере видно, что внешность IMQ выполнена в стиле представленных ранее концептуального седана IMs и кроссовера IMx Kuro.

Судя по изображению, прототип получит узкие светодиодные фонари, широкие колесные арки, спойлер, пятилучевые колесные диски с низкопрофильными спортивными шинами.

Кроме того, автомобиль отличается низким силуэтом и высоким дорожным просветом. Не исключено, что Nissan IMQ обзаведется электрической силовой установкой.

7 февраля компания Nissan объявила о запуске производства нового кроссовера Qashqai на заводе в Санкт-Петербурге. Продажи модели на российском рынке стартуют через несколько месяцев. Точные даты, комплектации и цены автомобиля будут объявлены позднее.