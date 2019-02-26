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Названы автомобили с наилучшей остаточной стоимостью в сегменте В

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Фото: renault.ru
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Специалисты «Автостата» провели исследование российского авторынка и выяснили, какие модели сегмента В лучше всего сохраняют свою стоимость после трех лет с момента покупки. Об этом говорится 26 февраля в сообщении аналитического агентства.

Для анализа использовалась цена новой машины в 2015 году, рассчитанная с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке, и цена ее перепродажи в 2018 году. Затем были рассчитаны индексы остаточной стоимости.

Так, первое место в рейтинге лидеров В-сегмента занимает Renault Sandero, индекс остаточной стоимости которого составляет 85,51%. На втором месте с результатом 85,17% находится модель Hyundai Solaris. Замыкает тройку Kia Rio с показателем 84,49%.

25 февраля сообщалось, что в 2018 году россияне приобрели 406,6 тыс. новых легковых автомобилей корейских брендов, что на 20% больше, чем годом ранее. При этом фактически весь этот объем приходится на две марки — Kia и Hyundai, которые занимают около 24% отечественного рынка.

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