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Обновленный гибридный кроссовер Kia Niro дебютирует в Женеве

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Фото: Kia
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5 марта 2019 года на Женевском международном автосалоне состоится мировая премьера обновленного кроссовера Kia Niro в версиях Hybrid и Plug-in Hybrid. Об этом говорится в официальном сообщении, поступившем 28 февраля в редакцию «Известий».

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Обе модификации кроссовера получили новые передний и задний бамперы, штатные проекционные фары, светодиодные дневные ходовые огни с рисунком «двойной стрелы».

Улучшились отделочные материалы салона, также впервые для моделей предлагается новый широкоэкранный ЖК-дисплей на основе TFT матрицы с диагональю 10 дюймов и семидюймовый TFT-экран приборной панели Supervision.

Кроме того, появились пакеты двуцветных вариантов отделки. В зависимости от комплектации и конкретного рынка Niro может быть предложен с «красно-оранжевым» (Red-Orange) или «сливовым» (Plum) цветовыми пакетами.

Европейские продажи KIA Niro Hybrid и Plug-in Hybrid начнутся во втором квартале 2019 года.

27 февраля стало известно, что новое поколение кроссовера Kia Soul появится у российских дилеров летом 2019 года.

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