Росстандарт сообщил об отзыве 802 автомобилей Fiat, Jeep и Chrysler

Компании Fiat, Jeep и Chrysler отзывают в России для ремонта 802 своих автомобиля. Об этом 26 февраля сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

У 743 внедорожников Jeep Wrangler, реализованных с апреля 2010 года, выявлен дефект газогенератора подушки безопасности переднего пассажира. Отзыву подлежат также 58 минивэнов Crysler Pacifica, реализованных с июля 2017 года, в связи с установкой на заводе-производителе бракованной заглушки кнопки разблокировки автоматической коробки передач.

Кроме того, в сервисный центр отправится один автомобиль Fiat Ducato, реализованный в январе 2019 года. Причиной отзыва транспортного средства является возможное соприкосновение между трубопроводами подачи и возврата топлива.

Дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в сервисный центр для проведения бесплатного ремонта.

12 февраля сообщалось, что французские компании Citroen и Peugeot отзывают в России более 15 498 своих автомобилей.