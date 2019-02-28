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Polestar представил конкурента Tesla Model 3

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Фото: Polestar
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Автомобильная марка Polestar, входящая в структуру Volvo Car Group, выпустила электромобиль Polestar 2, который в будущем станет конкурентом модели Tesla Model 3. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 28 февраля.

Автомобиль представляет собой пятидверный фастбэк, созданный на платформе CMA (Compact Modular Architecture) и оснащенный двумя электродвигателями суммарной мощностью 408 л.с. На одной зарядке аккумулятора машина способна проехать до 500 км. При этом разгон до 100 км/час занимает менее 5 с.

В оснащение электромобиля войдут встроенная информационно-развлекательная система с 11-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой сервисов Google, цифровая приборная панель, светодиодные фары, панорамная крыша. Технология Phone-as-Key позволит получить доступ к машине с помощью смартфона.

Производство Polestar 2 начнется в 2020 году, электромобиль будет доступен исключительно для онлайн-заказа. Рекомендованная цена машины у европейских дилеров марки составит от €39,9 тыс. до €59,9 тыс.

21 февраля стало известно, что в 5 марта на Женевском международном автосалоне компания Kia покажет свой новый концептуальный электромобиль. Модель получит полностью светодиодные фары, рельефную форму капота и широкие колесные арки. Вместо традиционных зеркал заднего вида у концепта установлены видеокамеры.

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