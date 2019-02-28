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В России начались продажи обновленного кроссовера Duster

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Фото: Renault
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Компания Renault объявляет о старте продаж на российском рынке обновленного кроссовера Duster. Об этом 28 февраля говорится в официальном пресс-релизе. Автомобиль будет предлагаться в четырех комплектациях : Access, Life, Drive и Drive Plus. Стоимость модели начинается с отметки 709 тыс. рублей.

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Рестайлинговая версия Renault Duster оснащается новым рулевым колесом, которое в зависимости от комплектации автомобиля может иметь кожаную отделку, а также кнопки управления круиз-контролем. Кроме того, все модификации получили новую обивку кресел с серебристой прострочкой.

Также в обновленном автомобиле обогрев лобового стекла теперь включается отдельной кнопкой, вынесенной на центральную консоль, а при заказе опции ESP доступен датчик давления в шинах.

Кроссовер обзавелся новой мультимедийной системой Radio Connect с отдельным регулятором громкости в виде «шайбы» и двумя разъемами USB, а также штатным местом для крепления держателя телефона. Radio Connect может работать в паре с функциональным приложением для смартфона R&GO, с помощью которого водитель всегда сможет определить местоположение автомобиля после парковки, узнать информацию о пробеге, времени в пути и расходе топлива.

duster
Фото: Renault
duster
Фото: Renault

Также Duster доступна с новой мультимедийной системой MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay.

9 февраля сообщалось, что Renault к середине 2019 года разработает пикап, построенный на базе кроссовера Duster. Ожидается, что автомобиль будет представлять собой утилитарную модель, не предназначенную для любителей активного отдыха. В продаже она появится во II квартале текущего года.

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