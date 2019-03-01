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Названа дата запуска мобильного приложения «Помощник ОСАГО»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В России появится мобильное приложение «Помощник ОСАГО», с помощью которого автомобилисты смогут регистрировать ДТП по европротоколу в течение 10–15 минут. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Российского Союза Автостраховщиков (РСА). Запуск системы запланирован на 1 сентября 2019 года.

Как заявил IT-директор ведомства Алексей Самошин, сейчас в России работает приложение «ДТП.Европротокол», которое разработано специалистами РСА, однако его возможности несколько отличаются от функционала приложения «Помощник ОСАГО».

После запуска приложения «Помощник ОСАГО», которое разработал Банк России и передал в РСА, некоторое время оба сервиса будут работать параллельно. Однако впоследствии появится единое мобильное приложение для оформления электронного извещения по европротоколу.

В настоящий момент участники небольших аварий обязаны заполнять специальные извещения, а после обращаться в страховую компанию.

Оформить ДТП по европротоколу без участия сотрудников ГИБДД можно, если в нем участвовали два автомобиля, у владельцев есть действующие полисы «автогражданки», отсутствуют пострадавшие, ущерб не превышает 400 тыс. рублей и отсутствуют разногласия в отношении виновника.

21 февраля сообщалось, что в январе 2019 года в России средняя цена полиса ОСАГО для всех транспортных средств снизилась по сравнению с январем прошлого года на 2,3% и составила 5688 рублей.

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