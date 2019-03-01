УАЗ выпустил обновленный внедорожник «Хантер»

Ульяновский автомобильный завод выпустил обновленную версию внедорожника «Хантер». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 1 марта в редакцию «Известий».

Теперь автомобиль по умолчанию оборудован устройством вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, а также антиблокировочной системой тормозов. Кроме того, все модификации внедорожника комплектуются мостами «Спайсер» и трансмиссией Dymos. Отмечается, что корейская пятиступенчатая механическая коробка передач устанавливается также на модели «УАЗ Патриот» и «УАЗ Пикап».

Стоимость машины в базовой комплектации, с учетом скидок по госпрограммам «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль», составляет 658,8 тыс. рублей.

28 февраля сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод приступил к выпуску внедорожника «Патриот» в специальной версии Life Style. Тираж спецсерии не превысит 300 автомобилей, а первые машины появятся у дилеров в марте.