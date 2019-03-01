В правительстве оценят предложения уменьшить нештрафуемый порог для автомобилистов

Комиссия правительства России по безопасности дорожного движения к лету оценит обоснованность штрафов за превышение скорости более чем на 10 км/час. Об этом сообщил журналистам представитель вице-премьера Максима Акимова, передает 1 марта ТАСС.

«Комиссия тщательно проанализирует представленные министерствами, ведомствами и другими структурами предложения по уменьшению нештрафуемого порога скоростного режима до 10 км/ч, в первую очередь в части их обоснованности, эффективности для достижения приоритетной цели — снижения аварийности на дорогах», — отметил представитель Акимова. Он также добавил, что «усиление ответственности за нарушения ПДД требуют не только правовой, но и технической и экспертной оценки».

О вероятной отмене нештрафуемого превышения скорости +20 км/ч в декабре 2018 года сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Он пояснил, что многие автомобилисты превышают скорость на 20 км/ч, поскольку наказания за это нарушение не существует. При этом он добавил, что этот порог нужно пересмотреть с учетом того, что от него прямо зависит количество погибших на улично-дорожной сети.

В свою очередь глава Министерства транспорта Евгений Дитрих заявил, что считает возможным снизить нештрафуемый порог с 20 км/ч до 10 км/ч.

Позже, вице-премьер Максим Акимов инициативу по уменьшению нештрафуемого порога скоростного режима поддержал, сообщив, что зазор в 20 км/ч появился в связи с отсутствием технической возможности прежних устройств устанавливать предельно точную скорость автомобилей.

25 февраля стало известно, что Начальник ГИБДД Михаил Черников считает, что увеличение штрафов за разговоры по телефону во время вождения не решит проблему частых ДТП.