В ГИБДД оценили идею увеличить штраф за разговоры водителей по телефону
Начальник ГИБДД Михаил Черников считает, что увеличение штрафов за разговоры по телефону во время вождения не решит проблему частых ДТП. Об этом он заявил 25 февраля в беседе с «РИА Новости».
Черников подчеркнул, что для сокращения аварий из-за мобильных телефонов нужно влиять на сознание населения, а не использовать «административное понуждение».
«У нас мобильные устройства используются как навигаторы, но это тоже отвлекает. И это тоже надо учитывать. Но здесь надо в большей степени подходить с точки зрения самостоятельного осознания водителем опасности. Штраф — это не панацея», — сказал глава ГИБДД.
Ранее 25 февраля Черников сообщил, что в России планируется ввести электронные права уже в 2020 году, техническая система для этого готова. Предполагается, что электронные документы позволят бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также помогут не допустить использования одних прав несколькими водителями.