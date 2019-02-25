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В ГИБДД оценили идею увеличить штраф за разговоры водителей по телефону

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Фото: TASS/BarcroftMedia
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Начальник ГИБДД Михаил Черников считает, что увеличение штрафов за разговоры по телефону во время вождения не решит проблему частых ДТП. Об этом он заявил 25 февраля в беседе с «РИА Новости».

Черников подчеркнул, что для сокращения аварий из-за мобильных телефонов нужно влиять на сознание населения, а не использовать «административное понуждение».

«У нас мобильные устройства используются как навигаторы, но это тоже отвлекает. И это тоже надо учитывать. Но здесь надо в большей степени подходить с точки зрения самостоятельного осознания водителем опасности. Штраф — это не панацея», — сказал глава ГИБДД.

Ранее 25 февраля Черников сообщил, что в России планируется ввести электронные права уже в 2020 году, техническая система для этого готова. Предполагается, что электронные документы позволят бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также помогут не допустить использования одних прав несколькими водителями.

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