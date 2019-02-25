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В России заработает новая система контроля за такси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Новая система контроля за водителями такси разрабатывается ГИБДД. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ведомства Михаила Черникова.

«Речь идет о создании системы, позволяющей произвести выгрузку из базы данных по перечню водителей. Не по каждому в отдельности — это можно сделать уже сейчас, — а по списку», — цитирует его агентство.

Глава ГИБДД отметил, что это упростит работу инспекторов по выявлению нарушителей, а также позволит также отследить техническое состояние автомобиля.

Черников пообещал, что система заработает уже в 2019 году.

21 февраля стало известно, что у жителей Иркутской области появилась возможность почувствовать себя в роли участкового, следователя или инспектора ГИБДД. Это можно сделать при помощи новой интеллектуальной настольной игры «Я полицейский». Игра «Я полицейский» в 2018 году вошла в число лауреатов международного конкурса МВД «Щит и перо» в номинации «PR-проект года».

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