В ГИБДД Москвы допустили отмену ночной регистрации транспорта

Глава столичного управления Госавтоинспекции Виктор Коваленко допустил отмену ночной регистрации транспорта в Москве.

По его словам, пока этот вопрос обсуждается, так как неясно, как быть с владельцами грузовиков, которые не могут въезжать в пределы МКАД в дневное время.

«Им нужен пропуск для въезда, а пропуск можно получить на зарегистрированное транспортное средство. Эта проблема обсуждается», — цитирует Коваленко «РИА Новости».

Глава столичного управления Госавтоинспекции рассказал, что на сегодняшний день поток граждан ночью значительно снизился. Нагрузка на сотрудников ГИБДД в это время суток сейчас составляет около 14% по сравнению с тем, что было раньше. В связи с этим стал вопрос о возможной отмене регистрации машин.

8 февраля стало известно, что с 1 марта 2019 года камеры фото- и видеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора. Специальные устройства будут установлены более чем на 40 перекрестках Москвы с соответствующей разметкой.