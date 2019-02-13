Российских школьников предложили обучать основам вождения

В ГИБДД была направлена резолюция IV Конгресса автошкол России, в одном из пунктов которой предлагается ввести для российских школьников и учащихся колледжей обучение основам вождения, сообщает 13 февраля телеканал RT.

По мнению авторов документа, благодаря этому новшеству у будущих водителей на раннем этапе будет формироваться ответственное отношение к поведению на дороге.

«Автошколы в самую первую очередь заинтересованы в том, чтобы в них поступали люди с уже сформированными нравственными установками на заботу о коллективной безопасности и уважение прав других членов общества», — сказано в тексте резолюции.

Председатель правления Союза автошкол Александр Ачкасов рассказал, что теоретические занятия для школьников могут проводить сами работники автошкол, а для практических занятий подходят картинг-площадки.

8 февраля сообщалось, что «АвтоВАЗ» начинает прием заказов на учебный седан Lada Granta, предназначенный специально для автошкол. Автомобиль получил дополнительное зеркало заднего вида для инструктора и дублирующие педали тормоза и сцепления (для модификаций с МКПП) или педаль тормоза (для моделей с автоматической и роботизированной трансмиссией).