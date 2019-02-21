Настольная игра «Я полицейский» появилась в продаже в Иркутске

У жителей Иркутской области появилась возможность почувствовать себя в роли участкового, следователя или инспектора ГИБДД. Это можно сделать при помощи новой интеллектуальной настольной игры «Я полицейский».

Игра не имеет аналогов, она создавалась на протяжении трех лет при поддержке общественного совета при ГУ МВД. Разработка получила положительное заключение экспертов в сфере образования и успешно прошла психолого-педагогическую экспертизу, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональный главк МВД.

Победителем в игре признается тот, кто выполнит все задания и пройдет путь от рядового до генерала. Для этого необходимо раскрыть преступление, разыскать преступника, принять активное участие в опознании и правильно ответить на тематические вопросы.

Игра «Я полицейский» в 2018 году вошла в число лауреатов международного конкурса МВД «Щит и Перо» в номинации «PR-проект года».

Ранее разработчики революционной самообучающейся системы искусственного разума AlphaGo Zero заявили о создании новой версии этой машины. Она самостоятельно учится играть в любую настольную игру и обыгрывать человека.