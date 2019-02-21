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Названые самые желанные мужчинами подарки на 23 февраля

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Исследование сервиса Avito показало, какие подарки мужчины больше всего хотят получить в этом году на 23 февраля.

В число желанных презентов попали гаджеты, часы и автомобили. Однако, согласно опросу, получат мужчины средства по уходу за телом и одежду.

В этом году поздравлять мужчин с Днем защитника Отечества собираются 93% женщин, что на 13% больше, чем годом ранее, пишет «РИА Новости».

Самой активной оказалась категория девушек в возрасте от 25 до 35 лет.

При этом большинство женщин выделили на подарок не более 1 тыс. рублей.

Дарить дамы собираются средства для ухода за телом (25%), одежду и обувь (23%), подарочные сертификаты (16%), товары для спорта (15%) и носки (14%).

1% осуществит мечту многих мужчин, подарив авто.

Еще одному проценту приготовили в подарок домашних животных.

Сами мужчины самыми желанными подарками назвали гаджеты (26%), а также часы и машины (25% и 22% соответственно).

17% опрошенных отметили, что порадуются и дезодоранту. Носки и нижнее белье в подарок ждут 8%.

В среду в Роскачестве дали советы по выбору подарков на 23 февраля. Специалисты посоветовали внимательнее относиться к качеству тканей при покупке предметов одежды.

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