Вильфанд дал прогноз на День защитника Отечества

На День защитника Отечества, отмечаемый 23 февраля, в Москву вернутся морозы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что еще 20–21 февраля в российской столице будет стоять теплая погода, но к 22 числу от нее не останется и следа. В этот день температура понизится до -5... -10 градусов, отмечает ТАСС.

В ночь на 23 февраля столбики термометров покажут -11... -16 градусов, температура в праздник составит -4... -9 градуса.

По прогнозу Вильфанда, в начале следующей недели в Москву вновь вернется тепло.

Ожидается, что 23 февраля Минобороны РФ устроит салют в городах-героях — Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Керчи, Волгограде, Новороссийске, Смоленске, Севастополе.