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Вильфанд дал прогноз на День защитника Отечества

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На День защитника Отечества, отмечаемый 23 февраля, в Москву вернутся морозы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что еще 20–21 февраля в российской столице будет стоять теплая погода, но к 22 числу от нее не останется и следа. В этот день температура понизится до -5... -10 градусов, отмечает ТАСС

В ночь на 23 февраля столбики термометров покажут  -11... -16 градусов, температура в праздник составит -4... -9 градуса. 

По прогнозу Вильфанда, в начале следующей недели в Москву вновь вернется тепло. 

Ожидается, что 23 февраля Минобороны РФ устроит салют в городах-героях — Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Керчи, Волгограде, Новороссийске, Смоленске, Севастополе. 

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