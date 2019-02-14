Роструд напомнил россиянам о трех днях отдыха в честь 8 марта

Россияне в этом году будут отдыхать три дня подряд в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня, сообщили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

«8 марта, приходящийся в этом году на пятницу, является нерабочим праздничным днем. 9 и 10 марта — календарные выходные дни», – приводит «Интерфакс» слова замглавы ведомства Ивана Шкловеца.

Он добавил, что, согласно Трудовому кодексу РФ, рабочий день перед праздником (7 марта) будет короче на один час.

По словам Шкловеца, дополнительный выходной день в связи с празднованием 23 февраля, выпавший в этом году на субботу, будет перенесен на 10 мая.

Между тем у россиян может появиться еще один выходной — в честь Дня Конституции, который отмечается 12 декабря. Соответствующую инициативу выдвинули в Совфеде.