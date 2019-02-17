Синоптики предупредили о заморозках в Москве

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что заморозки прогнозируются в Москве в ночь на понедельник после продолжительной оттепели.

«Уже в ночь на вторник она опустится до 10 градусов ниже ноля», — сказал Тишковец «РИА Новости».

Также он добавил, что сильный ветер с порывами до 20 м/с, который наблюдался в столице в воскресенье, начнет стихать в понедельник днем.

По словам специалиста, он может стать причиной падения деревьев, конструкций и повреждения линий электропередачи.

Причиной порывистого ветра стала резкая смена воздушных масс в результате прохождения холодного атмосферного фронта.

Температура воздуха в воскресенье, 17 февраля, поднялась до 4,4 градуса тепла. Этот день стал самым теплым с начала 2019 года.