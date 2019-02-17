Воскресенье стало самым теплым днем зимы в Москве с начала года

Температура воздуха поднялась до 4,4 градуса тепла в воскресенье, 17 февраля. Этот день стал самым теплым с начала 2019 года. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила РИАМО.

Она добавила, что предыдущий температурный максимум установили 16 февраля. Тогда столбики термометров поднялись до 4,2 градуса.

Однако, как сообщает портал «Метеовести», минусовая погода вернется уже в понедельник, 18 февраля, а в ночь на вторник ожидаются десятиградусные морозы. К столице приближается холодный атмосферный фронт.

Ранее стало известно, что февраль 2019 года в Москве может войти в пятерку самых теплых за историю инструментальных метеонаблюдений, проводимых в столице с 1879 года.