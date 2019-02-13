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Синоптики назвали сроки прихода настоящей весны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Аномально теплая февральская погода носит обманчивый характер, настоящая весна придет в Москву только в конце марта, предупредили в Гидрометцентре России.

Как уточнила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, в феврале в столице среднесуточная температура превышает норму на 7,8 градуса. Нетипичным последний месяц зимы стал в этом году и с точки зрения осадков, пока выпало лишь 10% месячной нормы.

«Но в ближайшие сутки прибавится осадков, может быть, мы войдем в норму», — цитирует Паршину «Российская газета».

По прогнозам синоптиков, в среду в Москве ожидается облачная погода со снегом и дождем. Столбики термометров днем поднимутся до 2 градусов тепла, ночью ожидается до –8 градусов.

Ранее стало известно, что февраль 2019 года в Москве может войти в пятерку самых теплых за историю инструментальных метеонаблюдений, проводимых в столице с 1879 года. На данный момент рекорд по теплому февралю в Москве принадлежит 1990 году. Тогда средняя температура за месяц при норме –7,7 градуса составила плюс 0,4.

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