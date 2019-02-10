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Повышенный уровень погодной опасности объявили в Москве

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в понедельник, 11 февраля, в Москве и Московской области из-за сильного ветра. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Синоптики также прогнозируют в понедельник облачную погоду с прояснениями, небольшой снег и гололедицу. Температура воздуха составит от 0 до 2 градусов выше нуля. Ожидается южный и юго-западный ветер 5–10 м/с местами с порывами 12–17 м/с.

Ранее в этот же день сообщалось, что в начале следующей недели в Москве опять будут преобладать плюсовые температуры. Аномально теплую погоду принес атлантический циклон. Неделя начнется с оттепели, и такая картина сохранится почти до середины месяца.

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