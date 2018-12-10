Слабости сильного пола: погодные аномалии чаще убивают мужчин, чем женщин

С помощью статистической модели ученые рассчитали коэффициент смертности от погодных шоков для мужчин и женщин. В работе было доказано, что мужчины страдают сильнее как от жары, так и от холода. Выяснилось, что единичные холодные дни никак не влияют на смертность людей обоих полов, а вот единичные жаркие приводят к увеличению смертности у мужчин и женщин. Что касается периодов более трех суток с аномально высокими и низкими температурами (волн жары и холода), то они приводят к ухудшению самочувствия обоих полов. Во всех случаях мужская смертность превышает женскую.

Погода неизбежно влияет на здоровье и самочувствие людей. В попытках приспособиться к некомфортным температурным условиям организм изменяет артериальное давление, сердечный ритм, дыхание и мышечный тонус. Всё это увеличивает вероятность заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной системы, повышая риск смерти. Сотрудники Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина совместно с зарубежными коллегами проанализировала влияние дней с экстремальной температурой на смертность населения.

Тепловые волны

Коллектив ученых проанализировал действие на людей волн жары и холода (то есть минимум трое суток с аномальной высокой или низкой температурой), а также отдельных жарких и холодных дней. В исследование вошли данные о климате и смертности населения нашей страны за последние 25 лет, взятые из российской базы данных по рождаемости и смертности Центра демографических исследований Российской экономической школы.

— Мы предложили статистическую модель и проанализировали, на сколько больше умерло женщин и мужчин в дни с очень высокой и низкой температурой по сравнению с днями нормальных климатических условий, — поясняет доцент Высшей школы экономики менеджмента Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина Ольга Попова. — Полученное число назвали коэффициентом смертности от погодных шоков.

Если сравнить среднегодовую смертность мужчин и женщин всех возрастов, у первых она будет почти на четверть больше. Однако в дни с аномальными климатическими условиями эта разница растет. Во время волн жары, когда среднесуточная температура воздуха несколько дней составляет более 25 0С, за каждый такой день число смертей женщин увеличивается на 11 человек из миллиона, а мужчин — на 17. Во время волн холода, когда температура опускается ниже 230С, дополнительно умирает 15 женщин и 20 мужчин.

— Учитывая, что большинство современных людей работает на износ и постоянно испытывают стресс, жара и холод могут спровоцировать, например, инфаркт, инсульт и прочие проблемы с сердечно-сосудистой системой, — поясняет фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков. — Однако женщины сами по себе более выносливы, чем мужчины, к тому же реже злоупотребляют алкоголем и никотином.

Что касается единичных дней потепления или похолодания, оказалось, что лишь жара способствует повышению смертности — в это время коэффициент смертности мужчин составляет около 25, а женщин — 14. Отдельные холодные дни никак не влияют на смертность обоих полов. По предположению авторов работы это связано с тем, что один день люди вполне могут переждать в теплом помещении, отпросившись с работы. Но если морозы затягиваются, населению всё равно приходится выходить на улицу.

Сила адаптации

По словам заведующей лаборатории изучения проблем изменения климата, биометеорологии и арктической медицины ФГБУ «ЦСП» Минздрава России Марины Салтыковой, выводы работы подтверждаются статистикой по сердечно-сосудистым заболеваниям.

— Дело в том, что лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно подвержены влиянию жары и холода. При этом в возрасте 25–64 лет доля лиц высокого и очень высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний по критериям Европейского общества кардиологов от 2016 года у мужчин составляет 42,2%, а у женщин — 30,9%. Кроме того, у мужчин даже без наличия доказанных заболеваний частота высокого суммарного риска развития инсульта, инфаркта и сердечно-сосудистой смерти составляет 40,6%, тогда как у женщин эта величина меньше почти в шесть раз, — пояснила Марина Салтыкова.

Тем не менее, как сказано в работе, люди, проживающие в очень теплом или холодном регионе, могут адаптироваться к аномальным климатическим условиям. Например, в жаркой местности и мужчины, и женщины привыкают к высоким температурам, и зной никак не влияет на смертность обоих полов. А в умеренных климатических зонах в жару смертность растет.

Зато к морозу «северные мужчины» научились адаптироваться лучше женщин. Авторы работы сообщают, что в холодных регионах страны коэффициент смертности мужчин не меняется во время волн аномально низких температур, в то время как смертность северянок увеличивается с наступлением морозов.

По предположению авторов работы адаптация всех людей к жаре и холоду связана с регулировкой поведения. Население понимает, что должно меньше находиться на открытом воздухе или под палящим солнцем, носить соответствующую климату одежду и подольше оставаться в помещении с комфортной температурой.

В дальнейшем коллектив исследователей планирует продолжить изучение влияния аномального климата на поведение человека.