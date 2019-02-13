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Количество осадков в Москве побило рекорд

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Количество выпавшего в Москве снега за 12 и 13 февраля побило рекорд 23-летней давности.

К 9:00 утра 13 февраля в Москве выпало уже 11 мм осадков. Предыдущий рекорд был зафиксирован 13 февраля 1995 года, когда выпало 9,7 мм.

Все службы МЖД перешли на усиленный режим работы из-за снегопада, сотрудники круглосуточно расчищают пути от заносов. На помощь людям вывели более 70 спецмашин, в том числе пневмообдувочные, снегоуборочные и снегоочистительные. Техника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездов.

Из-за плохой погоды из аэропортов Москвы не смогли вылететь более 30 самолетов. В «Домодедово» отменили 18 рейсов, четыре задержали. Восемь самолетов задержали в «Шереметьеве» еще один самолет не вылетел из «Внуково».

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