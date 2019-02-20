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Названы самые популярные подарки на 23 февраля

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Чаще всего в этом году на День защитника Отечества мужчинам будут дарить гаджеты, обувь и одежду. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Аналитики в преддверии праздника проанализировали потребительское поведение россиян в основных сегментах торговли.

Выяснилось, что в этом году спрос на гаджеты вырос на 37%. Чаще всего россияне покупают игровые консоли, беспроводные наушники и смартфоны. Средний чек составил 7230–7260 рублей.

Число покупок предметов одежды за год выросло на 11%. В среднем покупатели тратят 3120–3150 рублей. Больше всего приобретают брюки, джинсы и свитеры.

«В этом году мы видим, что при приобретении подарков покупатели всё больший акцент делают на практичных категориях товаров», — приводит RT пояснение представителя «Платформы ОФД» Дмитрия Батюшенкова.

Также россияне стали активней покупать охотничьи и рыболовные аксессуары, запчасти и аксессуары для авто.

В первом случае средний чек вырос на 6% (до 1260 рублей), во втором — на 27%, составив 5550 рублей.

Ранее в среду в «Роскачестве» дали советы по выбору подарков на 23 февраля. Специалисты посоветовали внимательнее относиться к качеству тканей при покупке предметов одежды.

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