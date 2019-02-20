В «Роскачестве» дали советы по выбору подарков на 23 февраля

Роскачество дало рекомендации по выбору самых популярных подарков мужчинам на 23 февраля.

В первую очередь эксперты прокомментировали носки. Специалисты советуют выбирать изделия и натуральных волокон, которые, в отличие от синтетических тканей, не вызовут аллергии или повышенной потливости. На этикетке должно быть указано наименование производителя и его контактные данные.

При покупке трусов предпочтение также стоит отдать натуральным тканям — хлопку, вискозе или поливискозе. Частота строчки должна быть равномерной, а швы — хорошо прошиты. Качественное белье удобно сядет, сможет пропускать воздух и впитывать влагу.

Еще один популярный подарок — рубашки. При выборе этого изделия стоит обратить внимание на его симметричность и материал. Хорошая ткань имеет высокие гигиенические показатели и хорошую воздухопроницаемость.

«Перед тем как совершить покупку, внимательно рассмотрите все срезы ткани, они должны быть аккуратно обработаны, самый нижний шов делается с подгибом, а боковые выполняются в замок», — рассказали в пресс-службе «Роскачества» агентству городских новостей «Москва».

Также зачастую на 23 февраля мужчинам дарят электрические зубные щетки. По словам специалистов, щетинки не должны закрывать больше двух зубов, а идеальный размер головки составляет от 1,3 см до 1,6 см.

В День защитника Отечества в парках Москвы пройдут несколько десятков бесплатных праздничных мероприятий. Гостей ждут квесты и экскурсии, мастер-классы по керлингу, киносеансы и дискотеки. Столицу украсят почти 450 поздравительных плакатов.