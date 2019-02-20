Прямой эфир

В «Роскачестве» дали советы по выбору подарков на 23 февраля

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскачество дало рекомендации по выбору самых популярных подарков мужчинам на 23 февраля.

В первую очередь эксперты прокомментировали носки. Специалисты советуют выбирать изделия и натуральных волокон, которые, в отличие от синтетических тканей, не вызовут аллергии или повышенной потливости. На этикетке должно быть указано наименование производителя и его контактные данные.

При покупке трусов предпочтение также стоит отдать натуральным тканям — хлопку, вискозе или поливискозе. Частота строчки должна быть равномерной, а швы — хорошо прошиты. Качественное белье удобно сядет, сможет пропускать воздух и впитывать влагу.

Еще один популярный подарок — рубашки. При выборе этого изделия стоит обратить внимание на его симметричность и материал. Хорошая ткань имеет высокие гигиенические показатели и хорошую воздухопроницаемость.

«Перед тем как совершить покупку, внимательно рассмотрите все срезы ткани, они должны быть аккуратно обработаны, самый нижний шов делается с подгибом, а боковые выполняются в замок», — рассказали в пресс-службе «Роскачества» агентству городских новостей «Москва».

Также зачастую на 23 февраля мужчинам дарят электрические зубные щетки. По словам специалистов, щетинки не должны закрывать больше двух зубов, а идеальный размер головки составляет от 1,3 см до 1,6 см.  

В День защитника Отечества в парках Москвы пройдут несколько десятков бесплатных праздничных мероприятий. Гостей ждут квесты и экскурсии, мастер-классы по керлингу, киносеансы и дискотеки. Столицу украсят почти 450 поздравительных плакатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 450 праздничных плакатов украсят Москву к 23 февраля
Тысячи российских школьников и студентов сходят «В армию на денек»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017