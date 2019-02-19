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Десятки бесплатных мероприятий пройдут в парках Москвы 23 февраля

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Фото: Официальный портал мэра Москвы/mos.ru
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Несколько десятков бесплатных праздничных мероприятий пройдут в столичных парках в День защитника Отечества 23 февраля. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Так, гости «Музеона» смогут устроить «Маневры под открытым небом»: участников поделят на команды и дадут карту с заданиями, а посетителям Парка Горького расскажут о сотрудниках ЦПКиО, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны, когда парк находился под обстрелом немецкой дивизии. Там же подготовили квесты и экскурсии, участие в которых требует предварительной регистрации.

В саду «Эрмитаж» 23 февраля каток с искусственным льдом будет работать для мужчин бесплатно. Там же пройдут мастер-классы по керлингу. На катке в саду имени Баумана 23 февраля покажут фильм «Время первых», а после сеанса гостей ждет двухчасовая дискотека. Обладатели военного билета смогут пройти на каток бесплатно.

В Итальянском саду Воронцовского парка оборудуют арену для игры в лазертаг. Снаряжение для боев длительностью порядка 10 минут будут выдавать на месте. Сбор желающих поиграть в лазертаг также пройдет у танцевальной площадки в Бабушкинском парке, а также на Фестивальной площади в ландшафтном парке «Митино», пишет сетевое издание m24.ru.

В «Сокольниках» по традиции пройдет ежегодный фестиваль «Battle сани», участники которого должны будут сконструировать санки по теме «Военная классика». Перед стартом фестиваля в парке пройдет заезд на «армейских» тазах. Праздничные мероприятия также запланированы в парке «Зарядье», Таганском парке, усадьбе Деда Мороза, парке Победы, Измайловском парке, Перовском парке, парке «Фили», Лианозовском парке, парке «Северное Тушино».

19 февраля сообщалось, что ко Дню защитника Отечества Москву украсят почти 450 поздравительных плакатов.

При этом к 23 февраля в столицу вернутся морозы. Ожидается, что в ночь на субботу температура воздуха опустится до –11…–16 градусов, а днем — до –4…–9 градусов, пишет «Газета.ру».

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