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Около 450 праздничных плакатов украсят Москву к 23 февраля

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Фото: Официальный портал мэра Москвы/mos.ru
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Порядка 450 плакатов с поздравлениями украсят Москву в День защитника Отечества. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Так, увидеть поздравления с изображением эмблемы армии России в виде пятиконечной звезды можно будет на остановках, афишных стендах и билбордах, а с 19 по 23 февраля их разместят на медиафасадах домов № 8 и № 28 на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа.

На Новом Арбате, как и в предыдущие годы, запустят праздничные видеоролики с изображениями солдат, орденов и медалей. Увидеть их можно будет с вечера 22 февраля и в течение трех дней.

Как пишет сетевое издание m24.ru, поздравительное панно с 12 флагштоками и триколорами появится и на фасаде здания Госдумы, а на Тверской улице по традиции зажжется праздничная подсветка.

16 февраля Минобороны России сообщило о фейерверке в День защитника Отечества. Салюты произведут в 21:00 по местному времени в городах-героях, в том числе Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Керчи, Волгограде, Новороссийске, Смоленске, Севастополе.

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