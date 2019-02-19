Тысячи российских школьников и студентов сходят «В армию на денек»

Порядка трех тысяч российских старшеклассников и студентов посетят воинские части по всей стране в рамках всероссийской акции «В армию на денек» с 19 по 23 февраля. Об этом сообщается на сайте молодежного отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

По словам организаторов «Молодежки ОНФ», акция приурочена к празднованию Дня защитника Отечества, чтобы подчеркнуть значимость, мощь и силу российской армии, а также показать, как она воспитывает патриотов своей страны.

Так, согласно тексту пресс-релиза, участники акции смогут на себе опробовать условия прохождения службы в армии в течение одного дня. Им предстоит окунуться в атмосферу службы и прожить один день по установленному в армии распорядку, сообщает телеканал «360».

В акции примут участие больше 60 воинских частей. Уточняется, что российская молодежь в рамках «армейских визитов» поздравит военнослужащих с Днем защитника Отечества. Акция проходит в России уже во второй раз, в 2018 году мероприятие вызвало настоящий ажиотаж, в нем участвовали молодые люди из 59 регионов страны.

Ранее 19 февраля сообщалось, что около 450 праздничных плакатов украсят Москву к 23 февраля.