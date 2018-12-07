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Ученые создали способную играть в настольные игры нейросеть

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Фото: Global Look Press/Lee Jae-Won
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Разработчики революционной самообучающейся системы искусственного разума AlphaGo Zero объявили о создании новой версии этой машины.

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Как пишет журнал Science, она способна самостоятельно учиться играть в любую настольную игру и обыгрывать человека. В материале говорится, что AlphaZero самостоятельно достигла вершин мастерства в шахматах, го, сеги и многих других.

Система ИИ AlphaGo была разработана в 2014 году. Тогда чемпион Европы по го Фан Хое проиграл все пять матчей машине. В марте 2016 года AlphaGo победил чемпиона мира по го Ли Седола в серии из пяти матчей, только в одном из которых победил человек.

Нейросети были известны лишь правила игры в го, начальные условия и условия победы. Затем компьютер самостоятельно учился играть. Система обучения ИИ строилась на анализе ходов. Нейросеть запоминала те, которые приближали ее к победе, и заносила в «черный список» те шаги, которые были откровенно проигрышными.

Следующими «жертвами» AlphaZero, как отметили ученые, могут стать «настоящие» компьютерные игры, такие как Starcraft II и Dota 2.

Компания IBM Research совместно с производителем ароматизаторов и отдушек Symrise представили нейросеть Phylira, которая способна создавать парфюм.

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