«Иногда мир вокруг неожиданно становится другим»

Сегодня «Яндекс» представил самое масштабное обновление за последние годы — новый поиск «Андромеда». В него вошло больше тысячи изменений, которые были сделаны за последний год. Три главных направления: быстрые ответы, помощь в выборе источников и возможность сохранять свои находки. Первое позволяет мгновенно узнать обо всем с помощью красочных картинок и подсказок знатоков — это новый сервис, где эксперты в разных областях отвечают на вопросы. Помощь в выборе источников — это возможность учитывать качество ресурса: как он решает задачи пользователей, часто ли туда возвращаются и есть ли на сайте раздражающая реклама. Что касается возможности сохранять свои находки, то обновлённый поиск позволяет это делать в один клик. Помеченные объекты попадут на сервис «Яндекс.Коллекции» и будут доступны на любом устройстве. Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина рассказала «Известиям» о новом сервисе и других задачах компании, а также познакомила с новыми навыками цифрового помощника «Алиса».

— Елена, сегодня широкой публике представлен новый поиск. Но ведь направлений развития у компании уже намного больше?

— «Яндекс» уже давно больше, чем поисковая компания. Мы успешно развили и продолжаем развивать несколько новых направлений: такси, электронную коммерцию, медиасервисы, сервисы объявлений. Помимо этого, сейчас мы фокусируемся на новых бизнес-направлениях — развиваем геосервисы (например, чтобы уже всем известные «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» интегрировались в различные сценарии городской жизни и помогали как людям, так и различным бизнесам). Расширяем социальные платформы («Яндекс.Дзен»), каршеринг («Яндекс.Драйв»), много новых сервисов в направлении фудтеха — «Едадил», «Яндекс.Еда» и недавно приобретенная «Партия еды». Выходим на автомобильный рынок с «Яндекс.Авто» — это система управления автомобиля, с которой уже 50 тыс. машин ездят по дорогам, а через пару лет их будет 500 тыс.

— А что нового умеет голосовой помощник «Алиса»?

— Она активно учится: за последние полгода, с тех пор, как вышла бета-версия платформы «Яндекс.Диалоги», «Алиса» приобрела более 20 тыс. различных навыков. Сейчас любой разработчик может написать собственный навык для «Алисы», а мы со своей стороны стимулируем их денежными вознаграждениями — до конца года в рамках «Премии Алисы» раздадим больше миллиона рублей авторам лучших навыков.

Что конкретно она умеет? Сейчас «Алиса» узнает по фотографиям людей, достопримечательности, растения, модели машин. На слух распознает и включает песни. Может заказать пиццу, вызвать такси, ищет товары в интернет-магазинах (рассказывает, сколько и что стоит), ведет автомобиль по маршруту, читает детям сказки и играет в десятки разных игр. Совсем скоро научится ставить звуки природы — можно будет уснуть под треск костра или шум дождя, если нет другого способа выехать на природу.

— Каков перспективный план развития «Яндекса»?

— Подробного плана развития на десятилетия вперед у нас нет. Не потому что мы его не придумали, а просто жизнь стала так быстро меняться, что иногда на следующий год мир вокруг неожиданно становится другим.

Возьмем, к примеру, ситуацию с «Яндекс.Драйвом». В прошлом году, примерно в сентябре, пришел к нам Антон Рязанов, который на тот момент уже много лет работал в «Яндексе», и сказал, что очень хочет запустить каршеринг. После этой презентации мы выделили небольшой бюджет на этот проект и сказали: «Хорошо, запускайся». И «Яндекс.Драйв» за семь месяцев дорос до самого большого каршеринга в стране. Если бы у нас было «длинное» планирование, мы не смогли бы дать ребятам возможность для быстрого старта. Кроме того, в течение года, видя, что у каршеринга очень хорошо идут дела, мы увеличивали и увеличивали их бюджет, повторяя: «Давай, быстрее! Еще машины бери!»

Сейчас у нас уже нет никаких сомнений, что это очень крутой сервис. Официально «Яндекс.Драйв» был запущен 21 февраля 2018-го и всего за семь месяцев стал вторым крупнейшим каршерингом в Европе и самым крупным в России, над ним работают 40 человек. С февраля 2018 года мы увеличили автопарк с 750 до 5 тыс. автомобилей, включая машины бизнес-класса. Всего за девять месяцев существования сервиса было осуществлено 5,5 млн поездок.

— За какой компанией вы следите в мире? Есть ли какой-то идеал или вы развиваетесь по своему пути?

— Идеалов, конечно, нет, но мы анализируем работу конкурентов в каждой из наших областей — агрегаторы такси, электронная торговля, сервисы объявлений, музыкальные сервисы, видеопоказ и т.д. Копируем ли мы что-то? Бывает, что мы что-то уже придумали и параллельно примерно то же самое придумывает конкурент. А потом — соревнование, кто первый запустит.

— Как развиваются образовательные проекты?

— Инвестиции в образовательные проекты за последние три года составили более 1 млрд рублей. Сейчас мы открыли новый офис в Сочи, который будет тесно сотрудничать с образовательным центром «Сириус», где учатся одаренные дети со всей России. Наши сотрудники будут читать лекции для учеников «Сириуса», еще мы будем помогать в обучении учителей, которые приезжают для повышение квалификации.

— Есть ли научные направления, за которыми вы следите — например, за обучением нейросетей?

— Несомненно. В «Яндексе» есть отдел исследований, которым руководит начальник всего нашего машинного обучения — Михаил Биленко (он же руководит отделами, где работают над голосовыми технологиями и «Алисой», компьютерным зрением — всем, что связано с машинным обучением). Обязанность ребят из отдела исследований — читать, писать научные статьи, рассказывать о них, выступать на профессиональных и научных конференциях, внедрять новейшие открытия в продукты.

— Получается, что у вас работают ученые, которые занимаются фундаментальной наукой?

— Нет, те, кому ближе фундаментальная наука, комфортней чувствуют себя в университетах. Многие из них преподают в Школе анализа данных, с кем-то мы сотрудничаем в рамках взаимодействия с вузами, у нас даже есть свой факультет компьютерных наук в Высшей школе экономики. В коммерческой компании в первую очередь развиваются прикладные темы.

– Я знаю, что вы являетесь доктором наук, а тема вашей диссертации относится к сфере чистой математики. Получается, вы — единственный сотрудник в компании, который параллельно занимается фундаментальной наукой. Почему же вы прижились в «Яндексе»?

— Я выступаю здесь в роли переводчика. Я понимаю, как мыслят программисты и математики, какие они, почему они делают то или иное, и, как мне кажется, понимаю, как мыслят люди с другим складом ума, наши маркетологи, дизайнеры, сотрудники отдела продаж и так далее. У меня получается между ними построить коммуникации — это моя основная, глобальная роль в «Яндексе», где я работаю уже 11 лет.

Сейчас я управляю HR-департаментом, где в том числе занимаются образовательными проектами, а также руковожу подразделением GR. Но параллельно — продолжаю преподавать и заниматься наукой. Для себя я понимаю, что если бы у меня не было науки и преподавательской деятельности, мне неоткуда было бы черпать энергию.

— Ближайший год «Яндекса». Что запланировано?

— Планов очень много. Из недавнего, о чем уже можно говорить, коллеги из «КиноПоиска» планируют выступить в роли сопродюсера сериалов. Этим занимается «Яндекс.Студия», отдельное направление в нашей компании. Команда образовательных проектов работает над созданием сервиса для взрослых с уникальным обучающим контентом.

Как и всегда, у нас много секретных проектов, о которых мы традиционно не говорим до их запуска, но, поверьте, их немало.