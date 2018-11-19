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«Яндекс» представил новые «умные» устройства с «Алисой»

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Российская компания «Яндекс» представила масштабное обновление поиска и две «умные» колонки на базе платформы Yandex IO с голосовым помощником «Алиса». Об этом пишет сайт kp.ru.

По словам директора по экспериментальным продуктам компании Константина Круглова, сами устройства изготовили сторонние производители Irbis и Dexp. Они оснащены чувствительным микрофоном, чтобы услышать голос владельца из другого конца комнаты, могут подключаться к интернету по Wi-Fi, а также регулярно обновляются.

Как отметил Круглов, если такую колонку поставить на кухне, она подскажет рецепт нужного блюда, если в детской комнате — расскажет детям сказку или поговорит с ними, в спальне — расскажет последние новости и прогноз погоды. Также на ней можно голосом поставить будильник. Гаджеты появятся в продаже до Нового года, стоимость одного устройства составит 3290 рублей.

Помимо этого, компания представила обновление поиска. По словам руководителя поиска «Яндекса» Андрея Стыскина, оно включает в себя больше тысячи улучшений, затрагивающих такие категории, как быстрые ответы, метки для выбора сайтов и коллекции. Теперь пользователи могут сохранять полюбившиеся картинки, сайты и видео в тематические подборки. Также специалисты обновили формулу ранжирования результатов при поисковой выдаче с учетом качества сайтов. Обновленный поиск получил название «Андромеда», передает ТАСС.

Летом 2018 года «Яндекс» представил мультимедийную систему «Яндекс.Станция», которой можно управлять с помощью голосового помощника «Алиса». Первая партия была распродана за несколько часов в офлайн-магазине компании.

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